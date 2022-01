Niimoodi on kirjas Tarmo Vahteri värske raamatu «Võitlus tuleviku pärast» kolmandas peatükis ««Kuradi Pätsi kamp ei võimaldanud vapsidel teha vastu kihutustööd»». Järgmisel peatükil, nagu selles teoses suuremalt jaolt teistelgi, on pealkiri samuti jutumärkides: ««Tuleb leida abinõusid, et Tartu meeleolud terveneksid»».