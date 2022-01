Annelinna ja Veeriku vaheline linnaliin 2 on üks tihedaima graafikuga marsruute Tartus, kuid eilse rikke tõttu jäi osa busside väljumisi ära. FOTO: Margus Ansu

Bussifirma Go Bus teatas eile enne hommikust tipptundi, et osal linnaliinidel võib esineda probleeme busside väljumisega, kuna selgus, et kaheksa gaasibussi lihtsalt ei käivitunud. Kas süüdi oli külm ilm või oli rikkel muu põhjus, selgitab välja lähem uurimine.