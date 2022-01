Põltsamaa toidutööstuses on veini toodetud üle saja aasta ning 1998. aastast on Põltsamaa kandnud ka veinipealinna tiitlit. Vein on olnud Põltsamaa linna üks olulisi mainekujunduse osi. Mainekast minevikust ja tiitlitest hoolimata otsustas Põltsamaa tehase omanikettevõte aktsiaselts Orkla Eesti, et loobub veinide tootmisest.