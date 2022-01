Vaimne tervis ja heaolu on tähtis. Enamikku vaimse tervisega seotud muresid saab lahendada, paljusid annab vältida, väljaravimatutega saab õppida vahvat ja täisväärtuslikku elu elama. Vaimne tervis mõjutab enam-vähem kõike inimese elus, mida mõjutada saab – igas elusfääris hakkama saamist, suhteid, füüsilist tervist ka. Seega võiks ju olla meeldiv, et vaimsest tervisest on just alates koroonapandeemia algusest avalikus ruumis ja poliitikute kõnedes palju juttu, eelmainitud fraasid ongi kõigile vaat et pähe kulunud ja tüütuks muutunud. Jääb mulje, et teemat peetakse oluliseks: on märgatud ja prioriteedikski nimetatud.