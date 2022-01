Tartu uus hooldekodu avatakse septembris

Juhataja Ines Kerikmäe suhtub kõikidesse tööotsijatesse avatud meelega. «Kindlasti on oodatud tööle inimesed, kellele meeldib aidata eakatel elada väärikalt ja mõtestatult ning kes on valmis õppima ja tahavad kuuluda pühendunud ja südamega abistajate meeskonda,» tutvustas juhataja, lisades, et kandideerides pole senine töökogemus ainumäärav. Eakate kodu otsib oma meeskonda hooldustöötajaid, õdesid, tegevusjuhendajaid, füsioterapeute ja sotsiaaltöötajat.