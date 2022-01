Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuhi Ramses Riive sõnul tegeleb bussifirma olukorra lahendamisega.

«Hetkel ei ole meile teada, kas olukord on tingitud kargest külmast või mõnest muust asjaolust. Tegeleme aktiivselt olukorra võimalikult kiire lahenduse ja bussiühenduse täies mahus taastamise nimel. Niipea, kui bussid töökorda saavad, saadame koheselt liinile. Meie siirad vabandused tartlaste ees,» sõnas Riive.

Piirkonnajuht selgitas, et varem pole sellist olukorda esile tulnud ning bussifirma teeb kindlasti omad järeldused ning parendused, et tulevikus selliseid olukordi vältida.

Täiendatud:

Kella poole 11 olid osad bussid juba töökorda saadud, kuid Riive sõnul võib veel esineda tõrkeid linnaliinidel 2, 4 ja 8. Rikke tekkimise täpne põhjus on väljaselgitamisel, kuid selles võisid rolli mängida ka suured külmakraadid.

«Oma osa võib ilmal küll olla, aga ära ei tohi unustada, et tegu on siiski tehnikaga,» rääkis Riive. «Ka eelmisel aastal olid väga külmad ilmad, kuid kõik toimis. Seetõttu pakun, et esineda võis ka mingisugune muu põhjus.»

Ühte kriitilist piiri, mis hetkest külmakraadid võivad hakata busside tööd mõjutama, Riive sõnul ei ole.

Tartu linna- ja maakonnaliine teenindavale AS Go Busil on varuks reservbusse,mida ka antud juhul kasutati. Appi tõttasid ka tõrke ilmnemisel koostööpartnerid ja tehnikud alustasid kohe rikete tuvastamise ja parandamisega.

Praegusel hetkel on raske öelda, millal kõik bussid töökorda saavad, kuna olukord võib muutuda minutitega. «Kümne minuti pärast võivad kõik bussid taas tööl olla, aga ei pruugi ning seda on raske ennustada, kuna rikke põhjus pole lõplikult selge,» nentis Riive. Lõplikult said tõrkunud bussid töökorda kell 13.30.