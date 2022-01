Irja Alakivi: Kelle asi üldse on Tartus keskkonnakaitse?

Linnapargid on linnaökoloogia keskpunkt ning puhke- ja virgestusaladena rahvatervise tugi­alad – need on väärtused, mida hoida ja kaitsta. Ka siis, ja eriti siis, kui kitsa silmaringiga linnajuhid või linna(ruumi)planeerijad teenivad suuresti kinnisvaraarendajate huve. Tartu aastakümnete pikkune tarkus looduse hoidmisest on hajumas olematuks ahnuse ees viia ehitustööd linnaparkidesse, nagu elurikas kultuuri- ja teaduslooline Sanatooriumi park või paljuosaline kesklinna pargikompleks, mille struktuuri on sõjapurustuste järel loonud tark linnaarhitekt Arnold Matteus.