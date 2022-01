Tartu ülikoolil on nüüd uus veebileht

Kantsler Kstina Vallimäe sõnul oli ülikooli endine veebileht ajale jalgu jäänud ega vastanud kasutajate ootustele. «Tartu Ülikooli jaoks on oluline arvestada muutuva maailma vajadustega ning seetõttu oleme seadnud eesmärgi arendada innustavat organisatsioonikultuuri. Veebileht on üks meie peamisi kuvandiloojaid. Värske visuaalne lahendus võimaldab senisest paremini esile tõsta meie õppimisvõimalusi, teadussaavutusi, arengusuundi, väärtusi ja panust ühiskonda,» lisas Vallimäe.

Veebileht on tehniliselt ajakohastatud ja seda võib nüüd sirvida igas suuruses ekraanil. Ka turvanõudeid on nüüdisajastatud. Uue veebilehe väljanägemine loodi nii, et see oleks senisest lennukam, huvitavam ning kasutajakesksem.