Liinibuss riivas Riia mäel parkinud autot ja seiskas liikluse

Bussijuht andis kohe juhtunust teada politseile, et saada abi kindlustuspaberite vormistamisel ja autoomanikuga ühenduse võtmiseks.

Samas jäi buss seisma selliselt, et Riia mäel oli liiklus mõlemas sõidureas takistatud. Et liiklust mitte häirida, lubas politsei bussijuhil kõrvale sõita.

Go Busi Tartu linnaliinide teenindusjuht Sirle Prangel ütles, et kuna juhtum on värske, siis hetkel täpsemaid õnnetuse asjaolusid kommenteerida ei saa. «Kohapeal vormistati kindlustuse jaoks vajalikud dokumendid ning edasi tegeleb juhtumiga mõlema osapoole kindlustus,» sõnas ta.