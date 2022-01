Praeguseks on uhke maja tühjalt seisnud ligi kaks aastat. FOTO: Margus Ansu

Tudengite seas armastatud klubi Illusion, mis oli tuntuks saanud just ülikooli rebasepidude võõrustamisega, sulges uksed juba ülemöödunud aasta märtsis. Põhjuseks olid kehtestatud piirangud ja vaat et olematu ööelu. Nüüd, ligi kaks aastat hiljem on hoone endiselt müügis ja loodetud pääsetee tuntud jaeketi investeeringu kaudu kukkus kokku.