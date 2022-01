Lõuna prefektina jätkab Vallo Koppel

Siseministri ja PPA peadirektoriga kohtumisel andis Lõuna prefekt ülevaate järgneva viie aasta visioonist ja tegevuskavast, mille järgselt nimetas minister politseikolonelleitnant Vallo Koppeli teiseks ametiajaks Lõuna prefektiks.

Koppel ütles, et uuel ametiajal on tema peamine eesmärk arendada Lõuna prefektuuri kõikide tasandite juhtide ja meeskondade tööd. Ta märkis, et politsei saavutab oma eesmärgid vaid seal töötavate inimeste kaudu ja selleks on vajalik väga hea juhtimiskvaliteet.

«Soovin kindlasti senise tagasiside põhjal jätkata meie prefektuuri kõikide tasandite juhtide arendamist, et nad suudaks pakkuda igale meie töötajale parimat võimalikku tuge nende töödes,» selgitas Koppel.

Ta lisas, et prefektina tajub ta selget vastutust ja vajadust olla valmis mistahes kriisideks ning olla nendeks valmistumisel ka eestvedajaks.

«Maailm meie ümber on turbulentne ning parim on kõigiks katsumusteks valmis olla. Viimased suuremad kriisid on asetanud meid olukordadesse, milles me varem pole olnud või mida ei ole enne kogenud. Seetõttu pean oluliseks pühenduda nii isiklikult kui ka meeskonnana PPA kriisideks valmisoleku protsesside ja plaanide väljatöötamisse ning tagada nende plaanide järjepidev testimine ja rakendamiseks valmisoleku kontroll,» sõnas Koppel.

Siseministri Kristian Jaani sõnul on Koppel tõestanud end kindlameelse, rahuliku ja empaatilise juhina, kes on prefektina näidanud üles pühendumust ja professionaalsust. «Vallo jätkab Lõuna prefektina oma panuse andmist turvalisemasse ja hoitud Eestisse,» märkis Jaani.

PPA peadirektor Elmar Vaher on veendunud, et Lõuna prefekt Vallo Koppel viib ka teisel ametiajal oma tegude ja sõnadega ellu PPA strateegiat ja hoiab au sees asutuse väärtusi.

«Vallo on juht, kellel on alati lisaks heale ideele veel üks idee – veel parem idee,» rääkis Vaher. Samuti rääkis Koppeli kasuks asjaolu, et ta on pälvinud näiteks KAPO ja prokuratuuri toetuse ja usalduse, jätkas peadirektor.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on viis aastat. Koppeli esimene ametiaeg lõpeb jaanuari lõpus. Lõuna prefekti teine ametiaeg algab 1. veebruaril ning lõpeb 31. jaanuaril aastal 2027.