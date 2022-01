Tartu linnaajaloo muuseumide direktor Sirje Karis sõnas, et linn koos oma inimestega on muutunud aga Tartu linnamuuseum on seisma jäänud ning vajab uut viisi linna loo rääkimiseks. «Valitud ideekavand loob Tartu linnamuuseumist muuseumi, mis elab linna arenguga kaasa ning arvestab nii külastajate vajaduste kui keskkonnaga, on tark ja elav - just nagu Tartu linn,» ütles Karis.

Valitud ideekavand paistis silma selle poolest, et arvesse on võetud erinevaid sihtrühmi, olulisel kohal on lapsesõbralikkus. Uus püsinäitus laieneb muuseumi pööningukorrusele ning korrused on kavandis loodud erineva iseloomuga – vastavalt sellele, mida linnamuuseumi väärikas maja ette annab. Ühe olulise teemana on kavandis välja toodud keskkonnateadlikkus ja -säästlikkus. Arvestatud on nii olemasoleva mööbli taaskasutamise kui ka materjalisäästliku tootmisega.