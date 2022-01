Teisalt ei saa me üle ega ümber sellest, et ajakirjanduse edukust mõõdetakse juba ammu lisaks sisukusele ka operatiivsuses – peame ikka pingutama, et lugejate ette jõudev info oleks korraga nii kvaliteetne, huvitav kui värske. Sel viimasel on aga tänapäeva uudistes kuri komme lahtuda mitte tundide ja päevade, vaid minutitega. Mõnikord isegi sekunditega. Meeldib või mitte, me ei saa seda eirata.