Kaitseväe akadeemia muuseumist sai Eesti sõjamuuseumi osa

Sõjamuuseumi direktor rõhutas, et lisaks sõjalise hariduse toetamisele on sõjamuuseumi uuel Tartu osakonnal jätkuvalt tähtis roll üldhariduses. «Nii ajaloo- kui riigikaitseõpetuse õpetajaid on väga oodatud õpilastega muuseumisse ekskursioonile ja tundi läbi viima,» sõnas Lill, lisades, et töötatakse selle nimel, et kaitseväe akadeemia muuseumi edaspidi ka linnarahvale tuttavamaks ja avatumaks muuta.