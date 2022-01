Vaatlusnädalal saab läbi teleskoopide ka tähistaevast pildistada. «Teatud peegelkaameraid on võimalik otse teleskoobi külge kinnitada, kuid ka nutitelefon on täiesti piisav varustus. Kõiki tehtud fotosid ootame kindlasti ka tähetorni astrofotokonkursile,» rääkis konkursi projektijuht Kärt Soieva.

«Astrofotograafia võib tunduda hirmutav, sest paljud pildid kosmosest kujutavad imekauneid galaktikaid, udukogusid ja muid süvakosmose objekte. Samas on süvakosmos meie konkursil ainult üks kategooria kuuest. Väga ilusaid pilte, sealjuures ka tavalise nutitelefoniga ning ilma teleskoobita, saab teha Kuust, tähistaevast ja atmosfäärinähtustest. Eriti oodatud on sellised pildid, millel on korraga näha kosmilisi objekte või ägedaid atmosfäärinähtusi, aga ka kirikutorne, maju või linnakuma,» lisas Soieva.