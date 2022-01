Puhja tankla sai uue omaniku

Terminal Oili tegevjuhi Jörgen Õiguse sõnul on Puhja teenindusjaam piirkonnas hädavajalik kogukonna ühe käimashoidjana. «Puhja teenindusjaam on väga suure külastatavuse ja käibega ning inimeste jaoks oluline. Nüüd saavad kohalikud elanikud olla täiesti kindlad, et Puhja teenindusjaam tegutseb edasi ning ka hinnad on soodsad,» ütles Õigus.