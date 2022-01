Alo Ritsing alustas koorijuhina tegevust 1963. aastal. Koorijuht, pedagoog, helilooja, laulupidude dirigent Alo Ritsing on olnud Tartu koorimuusikaelu aktiivne eestvedaja. Tema teeneteks on koorilaulu traditsiooni ning meestelaulu pikaajaline arendamine, Lõuna-Eesti meestelaulu päevade traditsiooni algatamine ning muusikaõpetajate ettevalmistamine Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis.

Sulgpallitreeneril Mart Siliksaarel on treeneristaaži 54 aastat. Treeneri ja eduka sulgpalliklubi Triiton eestvedajana on Siliksaar olnud entusiastlik valdkonna arendaja, kel on suur panus kogu Tartu linna spordivaldkonna arendamisel. Siliksaar on ka kogu Eesti sulgpalli edendaja ja koondise vanemtreener.