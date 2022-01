«Avalduse võiks anda esimesel võimalusel, kuid väljamaksete tegemise aeg pole selge,» nentis Tartu sotsiaaltöö teenistuse juhataja Inge Kool.

Sentide küsimus

Jutt on Tartu puhul eeskätt elektri ja gaasi hinna tõusu mõju leevendamisest, aga Märja piirkonna inimestel ka keskküttest, sest kohalik soojatootja tõstis hinda: oli 94,42 ja nüüd on 119,53 eurot megavatt-tunni kohta.

Taotluste vastuvõtt on Tartus elektrooniliselt juba alanud: saab sisestada andmed ja laadida üles tarvilised dokumendid. Tartu abilinnapea Mihkel Lees ütles, et arvestades taotlejate väga suurt hulka, Tartus tõenäoliselt ligi 20 000, on elektrooniline taotluse esitamine arvutit kasutada oskajale kõige kiirem ja mugavam võimalus.

Kel seda võimalust pole, saab alates tulevast teisipäevast taotlusi esitada paberil. Seda nii kaubamajas teisel korrusel selleks puhuks loodud ajutises teenindussaalis ja ka kõigis Tartu sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskustes.

Lees soovitas enne nendesse teeninduspaikadesse kohale minemist siiski selgeks teha, kas kõik vajalik on ühes ja kas leibkond kvalifitseerub toetuse saajana.

Jutt on Tartu puhul eeskätt elektri ja gaasi hinna tõusu mõju leevendamisest, aga Märja piirkonna inimestel ka keskküttest.

Energiatoetusi saab nimelt esitada rahvastikuregistrijärgses omavalitsuses, aga tarbimiskoht võib olla ka mõnes muus omavalitsuses olev elukoht, mille inimene on nimetanud oma põhielukohaks. Ning oluline on inimese või leibkonna netosissetulek. Üksiku inimese puhul on piir 1126 eurot. Abi saab otsida kas Tartu linna kodulehelt või infotelefonilt 1789.

Väljamakseid ei saa alustada, kuni riik pole toimima saanud lisarakendust sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistris ehk lühendina STARis. «Avaldusi võtame vastu, aga sinna STARi hakkame andmeid sisestame, kui keskvalitsus on selle valmis saanud. Lubati uue aasta alguseks, loodetavasti mingil hetkel siiski jõuab,» ütles Lees.

Inge Kool lisas, et väljamakseid saaks teha ka ilma STARita, kuid tehniliste nüansside tõttu võib valemites tekkida sentide vahe ja see tekitaks asjatut segadust.

Taotluse läbivaatamiseks on 35 tööpäeva, misjärel on seitse päeva aega raha üle kanda. Selline on valitsuse ette antud reeglistik. Linnavalitsus julgustab taotlusi esitama esimesel võimalusel – töö on väga mahukas ja võib tekkida ummik hoolimata neist tähtaegadest.

Mitu avaldust korraga

Linn on loonud taotluste menetlemiseks juurde kümme töökohta, millest kaheksa olid eilseks täidetud ja viimased töövestlused pidamisel. Tööjõukulu on neile teenistuskohtadele kokku veidike üle 14 000 euro kuus, mis tähendab, et need menetlejad, näiteks üksikema ühe lapsega, kvalifitseeruksid ise toetust saama. «Mis ongi «huvitav» – valitsus teeb sotsiaalabi taotlejateks pooled Eesti inimesed,» nentis Lees.

Neile kümnele lisaks menetlevad energiatoetusi veel 14 sotsiaaltööspetsialisti oma senise põhitöö kõrvalt. Kas sellest piisab, ei ole selge.