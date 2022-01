Ebaõnnestunud näiteks sellise lahenduse kohta on siinsamas Tartus Raadil Eesti Rahva Muuseumi uus hoone, mis oma kahe sissepääsu ja ühe kolimisega kõmu tekitanud bussipeatusega on külastajatele ebapraktiline. Minul kui ilma autota inimesel ja viletsal kõndijal on seetõttu nii mõnigi näitus nägemata jäänud.