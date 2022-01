Kuigi jaanuarikuus suvest rääkida tundub kui mitte kohatu, siis vähemalt ennatlik, on pisukeseks toetavaks ettekäändeks esivanemate tarkus, mis puudutab rauaga seotud tööd: regi ikka suvel ja vanker talvel. Kui nüüd see vanker jutuks võtta, siis peangi hakatuseks üles tunnistama, et mu lemmikaastaaeg on suvi. Ja kuna need read ilmuvad Tartu Postimehes, siis on see iseäranis sobiv koht teiseks ülestunnistuseks: mu lemmiklinn on Tartu.