Kiri: tänu elupäästjale

Minu hääl läks veidi käredaks 2018. aasta lõpus, arsti juurde sain jaanuaris, märtsis oli operatsioon ja järgnes vaatlus iga kolme kuu tagant. Novembris 2020 pidi juba uus operatsoon olema, kuid paar päeva enne teatati, et konsiiliumi otsusel jääb see ära, ja suunati kiiritusravile Tartusse, kus dr Madis Joonsalu osutus tõeliseks elupäästjaks. Kiiritusele järgnenud uuringud näitasid, et kael ja kopsud on (esialgu) vähist vabad.