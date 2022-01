Jaak Valge ja Silver Kuusik: tartlaste hääl peab poliitikas kõlama

Küsisime novembris Tartu volikogus abilinnapeaks pürgivalt Gea Kangilaskilt, kas Tartu linna poliitika kujundamisel kavatsetakse arvestada enamiku tartlaste häält. Palusime vastata «jaa» või «ei», mida ei juhtunud. Kangilaski ütles, et Tartu koalitsioon esindab enamuse häält, aga samas on ta «seisukohal, et enamus ei tohi kunagi päriselt vähemusest üle sõita, see tähendab seda, et ikkagi kõiki hääli tuleb kuulata».