Koroonaga haiglasse jõudvate patsientide arv kõigub

Viimased kaks nädalat on haiglaravi vajavate patsientide arv kõikunud: mõnel päeval on hospitaliseeritud üks, teisel päeval viis-kuus inimest. Viimasel kahel nädalal on aga haiglast koju saanud rohkem patsiente, kui haiglasse on sisse tulnud uusi haigestunuid, rääkis kliinikumi ravijuht doktor Andres Kotsar.