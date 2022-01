Voronja galeriis avatakse 29. mail näitus «Ikooniline. Eesmärk ja ettekääne», mida kureerib etenduskunstnik ja lavastaja Kadri Noormets. Näitus on tema sõnul kollektsioon ikoonilistest loov­isikutest, kes on aga üksnes ettekääne selleks, et võiksime näha neist edasi.