Tartu toetab tänavu kultuuriprojekte ligi 740 000 euroga

Linnavalitsuse moodustatud valdkonna ekspertidest koosnevale komisjonile laekus hindamiseks varasemast kolmandiku võrra rohkem projekte. See tähendab, et senisest enam pööras komisjon taotluste puhul tähelepanu projektide üldisele kvaliteedile ja tegevustele, rääkis Tartu kultuurivaldkonna juht Kristiina Avik.

Väikeprojektide voorud toimuvad mitu korda aastas ja seetõttu ei saa praegu veel kinnitada, milline on lõplik summa, mis 2022. aastal väikeprojektidele täiendavalt kulub, kuid praegu on selleks planeeritud ligikaudu 83 000 eurot, sõnas Tartu kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul.

Teiste seas toimuvad selgi aastal armastusfilmide festival tARTuFF, teatrifestival DRAAMA, moefestival Estonian Fashion Festival 2022, Puhkpilliorkestri Tartu eestvõttel rahvusvaheline puhkpillifestival «Mürtsub pill», Festivitas Artiumi korraldatav rahvusvaheline festival «Orient et Occident».

Kultuuriprogrammi toetus on mõeldud läbi aasta kümne kuu vältel pakutava programmi toetamiseks. Programmitoetust saavad muu hulgas jätkuvalt Genialistide klubi, teater Must Kast ja kunstnike. MTÜ Homo Legens pakub 2022. aastal tartlastele uut programmi «Musta kassi jutukera», mis on suunatud laste lugemishuvi suurendamisele.