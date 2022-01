Uisuplatsi ehitaja Sergei Möldri sõnul on tekkinud kaos kasvatanud linna elanike ühtsustunnet. FOTO: Kristjan Teedema

Enne jõule kajastas Tartu Postimees juhtumit, kus aastaid Kallastele laste lõbuks jääväljakut valanud elanik Sergei Mölder sai ootamatult käsu plats seekord lammutada. Kuigi platsi tulevik on veel lahtine, on tülil senimaani kogukonda ühendav mõju, inimestel on ühine eesmärk ja Möldrit toetatakse.