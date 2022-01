Vald lammutab oma väga ohtliku suusahüppetorni

Arbi järve lähistel Kalda tänaval kõrguv suusahüppetorn on kahjuks sellises seisus, kus objektil viibida on ohtlik ning võib kaasa tuua õnnetusi, lausus SA Elva Kultuur ja Sport haldusjuht Priit Luik.

«Hüppetorn on alt läbi mädanenud ja läbi vajunud,» selgitas ta. «Õnnetusi pole seal juhtunud, kuid selle koha vastu tuntakse huvi. Sellepärast panime sinna aiad ette. Eriti oluline on, et lapsevanemad selgitaksid oma lastele, et torn ja selle ümbrus pole sobiv koht mängimiseks ega talverõõmude nautimiseks.»