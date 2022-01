Seekordse kollektiivlepingu põhitekstis ei ole olulisi muudatusi võrreldes eelmise aasta lepinguga. Muudetud on vaid lepingu lisas toodud haridusasutuste töötajate töötasu kokkulepet palga alammäärade kohta Tartu koolieelsetes munitsipaallasteasutustes, munitsipaalüldhariduskoolides, rakenduslikus kolledžis (senine kutseõppekeskus) ja hariduse tugiteenuste keskuses.

Õpetaja alampalk oli 2021. aastal 1315 eurot, 2022. aastal saab see olema 1412 eurot. Lasteaia õpetaja, kel ei ole magistrikraadi, alampalk on 1271 eurot. Õpetaja abide ja lapsehoidjate alampalk oli 2021. aastal 780 eurot, 2022. aastal saab see olema 835 eurot.