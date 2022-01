Ilmar Rootsi raamatus on hundi peitenimede kõrval mitme kunstniku illustratsioone ja ka Jüri Mildebergi «Hundijutt». FOTO: Raimu Hanson

See väike raamat 523 hundinimega ei paista kaupluste riiulitel kohe silma, kui selle mustalt kaanelt ei vaataks vastu halli karva nunnu näoga kriimsilma maagiliselt kiirgavad fosforsilmad. Asko Künnapi kujundus ja raamatusse lisatud mitme kunstniku hundipildid tõstavad tuju ja sa soovid seda «õige eestlasena» kodus edasi lehitseda juba ainuüksi selle pärast, et soe ümber on tekitatud rahvussümboli oreool.