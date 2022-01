Tartu vallas muutuvad halduspiirid, linna serva tuleb uus Raadi alev

Tartu vallavanema Jarno Lauri sõnul on muudatuse taga valdade ühinemisest tekkinud vajadus ning kahe asula kokkukasvamine. «Praeguseks on need asustused ühte sulanud ja igapäevases sõnakasutuses on piirkond tuntud juba lihtsalt Raadina,» selgitas ta. «Nii et tegu on formaalsete ja mentaalsete piiride ühildamisega.»