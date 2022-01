Kalleid ühendusvõrke on ehitatud kokku naabrite ja Euroopa energiasüsteemiga. Selleks et elektrit transportida ja kindlustada tarbijale soodsaima hinnaga, tuleb seda toota oma riigis ja vabaturult lahkuda. Vastasel korral võib kriisiolukordadel juhtuda, et meil puudub üldse energiajulgeolek. Energiakriis tabas ootamatult lühikese ajaga üle ilma kõiki riike. Veelgi lühema ajaga algas üle ilma elektrienergia kriis, mis tõstis meilgi elektri hinna ülikõrgeks, millest võib aru saada, et see on suur äri.