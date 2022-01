«Tartus elab ligikaudu 7000 14-20aastast noort, mis on umbes seitse protsenti kogu Tartu elanikkonnast. Nende arvamus on linna jaoks väga oluline,» selgitas abilinnapea Lemmit Kaplinski.



Tartu linna noortevolikogu liikmena on võimalik noorte soovid ja hääl linnavalitsuses ja volikogus paremini kuuldavaks teha. Noortevolikogu ei tee poliitikat, vaid korraldab üritusi ja arutelusid spetsialistidega, teeb uuringuid noortelt noortele ja esitab ettepanekuid. Näiteks 2021. aastal said just noortevolikogu ettepanekul hääletada kaasaval eelarvel esmakordselt ka need 14-17-aastased noored, kellel puudub Tartus sissekirjutus, aga kes õpivad Tartu üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.



«Noortevolikogu annab võimalusi linna, noorte ja mis kõige tähtsam, enda arendamiseks. Lisaks sellele on võimalik luua kustumatuid mälestusi ja hindamatuid kogemusi,» ütles Tartu linna noortevolikogu esimees Liisi Haljasorg.



Tartu linna noortevolikogu on kuni 15-liikmeline ning sellesse võivad kuuluda ja selle liikmeid valida Tartu linnas elavad või õppivad noored. Noortevolikokku kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline sooviavaldus Tartu linnaportaalis. Avalduse esitamiseks tuleb ennast identifitseerida ID-kaardi, mobiili-ID, Smart-ID või panga kaudu. Kandideerimine on avatud kuni 19. jaanuarini.



Noortevolikogu töö kohta leiab lisainfot: www.tartu.ee/tartunoortevolikogu. Lisaks on kõik noored oodatud osalema 14. jaanuaril osaluskohvikus, kus mõnusa kohvi- ja snäkilaua taga saab Tartu abilinnapeade modereerimisel arutleda teemadel nagu noorte vaimne tervis, noortevolikogu tulevik, noored ja linnaruum, õppimisvõimalused Tartus ja Tartu 2024. Üritus toimub Erinevate Tubade Klubis kell 14-17.



Tartu linna noortevolikogu kandidaatide valimised toimuvad 26.-28. jaanuaril. Hääletada saab volis.ee keskkonnas, Raekoja infopunktis, linnaraamatukogus ja filiaalides, Tartu Noorsootöö Keskuse majades (Lille, Anne, Ilmatsalu) ning Tartu kaubamajas.