Mees ja naine vajusid maastikusõidukiga läbi Emajõe jää

Inimesed pääsesid uppuva sõiduriista pealt maha ja ise kaldale. Päästjad vedasid vees ulpiva ATV vintsiga tõmmates ja mootorsae abil jääd lõhkudes kalda äärde. ATV omanikuga tegeles edasi politsei. Sõidukijuht väitis esialgu, et sõitis jääle kogemata. Päästjad hoiatavad, et vooluveekogudel on jääolud alati muutuvad ning kohati on jää habras või olematu. Sellele on ohtlik minna jalgsi, rääkimata sõidukist.