Jõujooned on muutunud. Oravad jäid opositsiooni ja nende ridadest valimisliitu üle hüpanud Aivar Aleksejev on volikogu esimees. Kas selles võib peituda oht, et koalitsioon läheb lõhki?

Vähemalt praegu on tunnetus, et ka opositsioon on töösse kaasatud ja soovib kaasa mõelda. Aivar Aleksejev on selgelt deklareerinud, et soovib oma koormust vähendada. Arvan, et volikogu esimehe roll on tasakaalustada opositsiooni ja koalitsiooni koostööd. Usun, et ta saab sellega hakkama ja ei ole ohtu, et jõujooned võiksid muutuda.