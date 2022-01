Jälle algab kõik, algab uuesti! Need pool sajandit tagasi telesaatesarjas «Horo­skoop» kõlanud laulu sõnad sobivad hästi ka looduse aastaringi kohta. Ja nii nagu mõnelgi eelmisel aastal, on oma ala head tundjad ka alanud aastaringiks valinud välja tipptegijad looduses. Aastal 2022 on need pihlakas, karu, metskurvits, vareskaera-aasasilmik, balti sõrmkäpp, kõrreliste-tõlvtõvik ja sulgjas õhik ning tehismuld.