Tammeka poolkaitsja Mihkel Järviste sõnas FC Flora Facebooki lehe vahendusel, et ootab uut aastat, et saaks ennast proovile panna Eesti kõige suuremas ja edukamas klubis. «Tahan ennast tõestada, et saan konkurentsirohkes keskkonnas hakkama,» sõnas Järviste.

«Usun, et Tammeka on võimelisem enamaks, sest Tartus on palju andekaid noori, siin saab väga hea jalgpallihariduse ning klubi suhtub töösse noortega väga tõsiselt. Tahaksin väga-väga tänada mängijaid, treenereid ja klubi juhtkonda, kes on mulle olnud toeks, mind õpetanud, andnud nõu ja usaldanud. Suur kummardus Tammeka fännide ees, kes ei kaota usku ja käivad ka kehvematel päevadel klubi toetamas – see tõesti loeb väga palju!» ütles Koskor.