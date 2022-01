Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et saavutus on midagi erakordset. «See tähendab, et me tegime sel aastal üheskoos maakerale 25 tiiru ümber! See on kindlasti erakordne, kui üks kogukond tuleb kaasa mõttega liikuda võimalikult palju värskes õhus ning panustatakse südamest nii oma tervisesse kui ka ühisesse eesmärki,» kinnitas ta.

Spordijuht tänab südamest kõiki neid inimesi, kes kilomeetreid kogusid ja kutsusid ka oma sõprusringkonnast inimesi liikuma. «Ilma nendeta ei oleks me miljoni kilomeetrini jõudnud ja see on kindlasti meie kõigi ühine ja võimas saavutus,» ütles Šumanov.

Ta lisas, et Elva miljoni idee ehk eesmärk koguda aastaga miljon kilomeetrit tekkis eelmisel aastal koroonaviirusest põhjustatud eriolukorras, kus huvitegevus ja sportimine olid suuresti takistatud. «Me ei ole kunagi varem olnud seesuguses olukorras, et me ei saa inimestele pakkuda võimalust erinevates aktiivsetes tegevustes osaleda ja seeläbi oma füüsilise ning vaimse tervisega tegeleda,» selgitas spordijuht. Nii tuligi mõte – kannustada kõiki liikuma nii, et igaüks valib endale sobiva aja, viisi ja koha Elva vallas.

Tänaseks on Elva miljoni klubiga Strava äpis liitunud ligi 2000 inimest, kes on kõik panustanud aasta jooksul kilomeetrite kogumisse. «On ka väga palju neid inimesi, kes kasutasid võimalust sisestada oma kilomeetrid e-vormi kaudu või telefoni teel,» tõdes Šumanov.

Kõige rohkem koguti kilomeetreid jalgrattaga, 361 247 kilomeetrit, millele järgnes jooksmine 180 113 kilomeetriga, jalutamine 155 678 kilomeetriga ja suusatamine 27 759 kilomeetriga. Üpris suur hulk kilomeetreid sisestati ka e-vormi kaudu ja helistades, kokku 289 572 kilomeetrit. Täpsem statistika avaldatakse Elva miljoni kodulehel.

Šumanov ütles, et Elva miljonile pannakse väärikalt pidulik punkt jaanuaris, et kogukond saaks üheskoos erakordse eesmärgi täitumist tähistada. Samuti liiguvad mõtted selles suunas, et jätkata Elva miljoni projektiga, aga pisut teistmoodi.