Mustvee kordoni piirivalvur Heiki Suomalainen andis teada, et täna lükkas tuul ootamatult Peipsi järvel uue jää vanast jääst lahti, mistõttu on pikki kallast suurel alal tekkinud vaba vesi. «Kuna jääolud muutusid tänase päevaga Peipsil oluliselt, ei saa me ohutuskaalutlustel inimesi homsest alates Peipsile maastikusõidukitega lubada. Küll on Peipsile lubatud jätkuvalt minna jalgsi,» sõnas ta.