Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses 70-aastane mees

Tartu avariikorrapidaja Agnes Tilkson ütles, et hetkel on raske täpselt öelda, mis traagilise avarii põhjustas, aga talvised teeolud nõuavad eriti suurt tähelepanu ka kogenud autojuhilt. «Talvel libedaga pikeneb oluliselt sõiduki pidurdusteekond ning seetõttu on äärmiselt oluline eessõitva masinaga turvaliselt pika pikivahe hoidmine. See võimaldab õigeaegselt reageerida ka juhul, kui eessõitja järsult pidurdab,» ütles Tilkson.