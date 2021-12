Ujula 45 kinnistul asunud hoone on lammutatud. FOTO: Kenno Kaldoja

Juba üle kümnendi on ette valmistatud Ujula 45 krundi taashoonestamist, kuid jõulude eel tehtud rutakad sammud võivad arendajale tähendada väärteomenetlust ja kuni 32 000-eurost trahvi selle eest, et krundi sügavuses olnud maja on lammutatud selleks luba võtmata.