Tartlased ja Tartu sõbrad valisid tänavu aasta teo vääriliseks Riia-Vaksali liiklussõlme ja Vaksali kergliiklussilla valmimise. See suur objekt kogus aasta teo konkursil kümne edukama kandidaadi seas kolmandiku häältest, mis näitab, et uus liiklussõlm on vajalik ning selle valmis saamine läheb inimestele korda.