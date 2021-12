Toimetus valis aasta kolleegiks Jüri Saare

Kolleegipreemia jagamisel märkisid toimetuse liikmed, et Jüri on üks teravaima sotsiaalse närviga ajakirjanikke, kel jagub tähelepanuvõimet väga erinevatele elutasanditele. Rõhutati sedagi, et ta väga hoolib Tartu Postimehe heast nimest.

Vähetähtis pole seegi, et tiheda töötempo ja koduse elu kõrvalt jaksab Jüri hoida end väga heas sportlikus vormis ega pelga ka maratonide mõõtu väljakutseid. Nii mõnigi kord sünnivad just spordiradadelt uued ajakirjanduslikud ideed.

«Jüri on meie toimetuse üks teravaima närviga ajakirjanikke. Tema tehtud intervjuusid on huvitav lugeda isegi siis, kui neis annavad vastuseid poliitikud. Mida me üldse teeksime ilma Jürita, kui ees oleksid järjekordsed valimised?! Aga just need on varsti jälle ees,» märkis üks kolleegidest.