«Muret see tekitab kindlasti, kui vaadata, et Tartu on nakatumises esirinnas,» ütles Luht. «Lisaks on ligi pooled omikronijuhud just Tartu linnas.» 28. detsembriks oli Tartus tuvastatud omikrontüve 889 korral ja Tartumaa nakatumisnäitaja hoiab teiste maakondade seas musta rekordit.