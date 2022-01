Kui vanem näeb lasteaia- või algklassilapse puhul, et too soovib olla palju kodust ära, on veel lihtne lünki täita, muuta kodu selliseks, et laps päriselt soovib seal olla ja sinna sõpru kutsuda.Teismelistega on keerulisem, sest on eakohane vanematest eralduda ja olla rohkem eakaaslastega. Ka seda arenguülesannet on kergem täita, kui oma sõpru tohib koju kutsuda ja vanemad teavad, kellega nende teismeline suhtleb. Selleks, et teismeeas noor vanematele oma sõprussuhetest räägiks, on vajalik sillutada usaldusliku suhtlemise rada maast madalast.