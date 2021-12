Kodanikuühiskonna tugevus. Kogu linna kaasanud arutelu keskpargi ja Süku üle näitas, et justkui igaühel on arvamus keskpargi tuleviku kohta. See on hea, sest näitab, et järjest rohkem tartlasi tunnetab end selle linna omanikuna, kel on õigus kaasa rääkida ja otsustada, mitte ei eelda ega lepi sellega, et keegi kuskil teeb otsused. Vaidlused Ihaste metsade ja Ujula tänava läbimurde üle näitasid suuri lahkarvamusi linnaplaneerimise asjus, aga ka kodanikuühiskonna tugevust.