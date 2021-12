Kõik sõitjad pole mugava nõudebussiga veel harjunud

Näiteks 68-aastane Sirje Võsu sõidab pea iga päev Tartust Vorbusele farmi tööle ja tagasi. Ta tellib nõudebussi veebist, mis on tema arvates päris mugavaks tehtud. Regulaarne buss poleks seejuures nii mugav, sest vahel saab ta töölt ära varem, teinekord lõpetab hiljem ja selle järgi saab ta bussi tellida.

Veidi rohkem kui kuu aja jooksul on Tartu-Vorbuse nõudeliini teenust kasutatud 532 korda ning pendelliin on linna ja maa vahel läbinud 3680 kilomeetrit. Kuigi veebirakenduses on bussi küllaltki lihtne broneerida ja ka helistada saab, pole liin veel kõigile elanikele harjumuspäraseks muutunud, rääkis Tartu ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona.