Ta meenutas, et koolivaheaja eel oli neil töö juures koosolek, kus arutati, mida erilist võiks koolivaheajaks keskusse teha. Talle tehti ettepanek, et sel korral võiks üks kujundus­element olla Ahhaa keskuse piparkoogimaja. «Ma siis küsisin, et kui ma maja tegemisega hakkama ei saa, kas meil on olemas ka plaan B,» meenutas Teska pühade-eelset koosolekut. Kuuldes, et plaani B ei ole, pidi Teska väljakutse vastu võtma.