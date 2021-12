Tartlasena sündinud IT-naine edendab Ukraina digipööret

Paar päeva enne jõule istus Tartu kaubamaja Apollo esitluste alal laua taha Jaanika Merilo, et tutvustada huvilistele oma raamatut «Minu Ukraina. Lubaduste maa». Petrone Prindi kirjastatud teos erineb päris palju selle kuulsa sarja enam kui 150 varasemast raamatust: suurem osa tekstist ei jaga turistlikke kirjeldusi, vaid on ülevaade Ukraina käekäigust pärast NSV Liidu lagunemist, mistõttu on palju juttu kohaliku oligarhiaga seotud poliitilistest pööristest.