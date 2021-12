Ajast aega on targad pead ajateema üle pead murdnud. On leitud, et aega ei eksisteerigi, see on pelgalt fiktsioon, mis aitab ilmaelu korrastada. Ei saa ju öelda, et kella leiutaja leiutas ka aja. Kuid ajaarvamiseta ei saaks inimsugu kuidagi toime. Elu tuksub rütmiliselt, nii vajab ööpäevgi korrastatust. Minagi olen aeg-ajalt ajast mõtisklenud, nagu kirjanikule kohane. Aja mõiste on ikka käsitamatuks jäänud.