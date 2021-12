GALERII ⟩ Hooletu omanik jättis loomad luku taha nälgima

Kaks päeva enne jõululaupäeva sai Eestimaa loomakaitseliit kõne loomaomanikult, kes oli haiglasse viidud ja kurtis, et tema korterisse jäi maha koer. Et aega oli vähe võttis loomakaitseliit ühendust häirekeskusega ja palus loom toimetada varjupaika.

Päev hiljem selgus, et koer viibib endiselt korteris ja liit võttis juhtumi lahendamise enda peale. Kohale sõites avanes loomakaitsjatele aga rabav vaatepilt.

Lävel tervitas neid ärev dalmaatslane, kes kohe õue end kergendama tormas. Uksepakult viskas ninna jube hais ja selle allikas sai kohe selgeks. «Seal oli kohutav räpasus, väljaheiteid ja hais, mis mattis hinge,» kirjeldas liidu lõuna regiooni juht Kristi Metsa. «Selline seisund ei teki paari päeva, isegi mitte paari nädalaga.»

Tagatoa saladus

Kui ülekaaluline ja kangete lihastega koer autosse aidati, pärisid naabrid korteris viibiva kassi kohta. See aga tekitas loomakaitsjates hämmingut, kuna omanik ei olnud rääkinud midagi teiste loomade kohta.

Omanik esialgu eitas, et korteris rohkem loomi on. Üks kass tal küll on, aga too viibivat üldse tuttava juures. Siiski tekitas kohalviibijates kahtlust lukustatud tagatoa uks, mille võtit omanik loomakaitsjatele ei andnud. Ukse mahavõtmise ähvarduse peale leebus haiglas viibiv omanik ja andis loomakaitsjatele tagumise toa võtme.

Lukustatud ukse taga tagatoas oli lahtiselt üks kass, teine oli ilma joogi-söögi ning pissikastita transpordipuuris. Toas vabalt liikuvale kassile oli jäätud söögipooliseks kinnised konservipakid ja käärid.

Põrandal oli ka küülikupuur, kuhu oli loomale jäetud vaid üksik õun ja vesi. Vajalikku heina puuris ei olnud ja loomakaitsjate hinnangul oleks ta seal vaid vastu pidanud loetud päevad. Kas tõesti oli omanik nõus sellega, et tolles tagatoas lõppeb kolme ta lemmiku elu?

«Omanik tundis loomade vastu huvi niikaua kui koer ära viidi, teiste lemmikloomade käekäik teda ei huvitanud,» sõnas Metsa. «Ta oli rohkem mures häbitunde ja oma tegude avalikuks saamise ees, kui selle pärast, et mis ta lemmikutest saab.»

Varasem kontroll

Selle omanikuga on loomakaitsjatel ka varasemalt pistmist olnud ja augustis olevat põllumajandus- ja toiduamet käinud lemmiku heaolu kontrollimas. Seda just seetõttu, et omanik soovis juba suvel oma koera loovutada. Ametnik tegi ka ettekirjutused. Pärast seda paranes naabrite sõnul natuke loomaga tegelemine, aga väljas käidi loomaga siiski vähe.

Omanik olevat Metsale pühalikult tõotanud, et rohkem lemmikloomi ta ei võta. Siiski annab inimese varasem käitumine alust selles väites kahtlemiseks. «On teada, et ta on ka varasemalt nunnusid tõukoeri ostnud ja siis, kui koerad jõuavad teismeikka ehk umbes aasta vanuseks, on ta neile üritanud muud elamist leida,» selgitas Metsa.

Täpilise tõupaberitega neljajalgse loovutas omanik loomakaitseliidule, kes omakorda andis volitused Tartu koduta loomade varjupaigale. Ka ülejäänud korterist leitud loomad viidi varjupaika.

Varjupaiga projektijuhi Kirke Roosaare sõnul oli kasside olukord varjupaika jõudes parem, kuna reeglina peavad hiirekuningad paremini rasketele oludele vastu. Kurvastust tekitas aga koera olukord, kes suures hädas oli endale sisse söönud ka plastikut.

Väikse valguskiirena tõi Roosaar välja, et pooleteistaastase koera tulevik paistab helgem. «Tänaseks oleme talle leidnud juba kodu ja uue pererahva juurde läheb ta homme,» sõnas Roosaar.

Sage probleem

Avalikkuse ette on viimasel ajal jõudnud aina rohkem lugusid loomade väärkohtlemisest ja kutsikavabrikutest. Kas tegu on tõesti julmurite juurdekasvuga või avastatakse taolisi juhtumeid nüüd rohkem?

Metsa sõnul sõltub loomade päästmine sageli ametnike aktiivsusest, sest õigusi oma loomakaitsjatel vähevõitu. «Kahjuks jäävad loomakaitsjate käed lühikeseks, meil ei ole luba elamisi kontrollida ja nii jääbki üle vaid ametkondadele kaebusi esitada,» nentis Metsa. Siiski nentis ta, et probleem loomade halva kohtlemisega on olnud püsiv.